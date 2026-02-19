Galatasaray Juventus’u Mağlup Ederek Tarihe Geçti

galatasaray-juventus-u-maglup-ederek-tarihe-gecti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2’lik skorla geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Rövanş maçı öncesinde elde edilen bu büyük avantaj, sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Maç sırasında dikkat çeken bir diğer olay ise Boey’in gol sevincinin yankı bulması oldu.

GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLADI…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında, RAMS Park’ta İtalyan futbol devi Juventus ile karşı karşıya geldi ve maçı 5-2’lik galibiyetle tamamladı. Bu tarihi zafer, dünya genelinde geniş yankı buldu ve Okan Buruk’un ekibi, rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

