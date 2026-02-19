Galatasaray Juventus’u Mağlup Ederek Tarihe Geçti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2’lik skorla geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Rövanş maçı öncesinde elde edilen bu büyük avantaj, sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Maç sırasında dikkat çeken bir diğer olay ise Boey’in gol sevincinin yankı bulması oldu.

GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLADI…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında, RAMS Park’ta İtalyan futbol devi Juventus ile karşı karşıya geldi ve maçı 5-2’lik galibiyetle tamamladı. Bu tarihi zafer, dünya genelinde geniş yankı buldu ve Okan Buruk’un ekibi, rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.