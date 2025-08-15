Galatasaray, Karagümrük’ü 3-0 Yendi

2025-2026 SEZONUNDA GALATASARAY’IN GALİBİYETİ
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde, Marcel Licka’nın ekibi Fatih Karagümrük ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde mücadele etti. Hakem Ozan Ergün’ün düdüğüyle başlayan maçta Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY’IN GOLÜ VE KARAGÜMRÜK’TEKİ KIRMIZI KART
Galatasaray, maçın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle öne geçti. Karagümrük, 24. dakikada Marius Tresor Doh’un gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. İlk yarı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
GALATASARAY, FARKI İKİYE ÇIKARDI
Maçın 74. dakikasında Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına göndererek Galatasaray’ı 2-0 öne geçirdi. 87. dakikada ise Mauro Icardi, yaklaşık 281 gün sonra sahalara dönerek skoru 3-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, maçı 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
LİGDE 2’DE 2 YAPILDI
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki 2. maçında 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. İlk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe’yi ağırlayacak.