Galatasaray Kayserispor’u 4-0 Maçta Dümene Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile Rams Park’ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında sahadan 4-0’lık bir galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini 7. dakikada Opoku (k.k.), 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 49’a yükseltti ve liderliğini pekiştirdi. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez kaybederek 15 puanla 17. sırada yer aldı. Galatasaray gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak, Kayserispor ise Kocaelispor’u ağırlayacak.

MAÇIN BAŞLANGICI

Müsabakaya hızlı başlayan Kayserispor, 7. dakikada Benes’in pasıyla yakaladığı fırsatta Furkan Soyalp’ın sert şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Ancak hemen ardından Galatasaray 7. dakikada öne geçti. Yunus Akgün’ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Opoku’nun ters vuruşuyla Galatasaray 1-0 öne geçti.

PENALTI GELDİ

Galatasaray, 25. dakikada penaltı kazanarak farkı ikiye çıkardı. Kayserispor savunmasındaki Denswil’in geri pasının kısa düşmesiyle Osimhen’in müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlarla buluşturdu ve durum 2-0 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlangıcında, Galatasaray 60. dakikada Gabriel Sara’nın kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Osimhen’in pasıyla topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Kayserispor, 69. dakikada hızlı bir atakla farkı 2’ye indirdi. Cardoso’nun attığı golle durum 3-1 oldu. Ancak 70. dakikada VAR kontrolü sonrası bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

PENALTIYLA TAMAMLANDI

Müsabakanın sonlarına doğru, 90+2. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. VAR incelemesi sonrası elle oynama tespitiyle kazanılan penaltıyı 90+4. dakikada Mauro Icardi gole çevirerek skoru 4-0’a taşıdı. Galatasaray, bu zorlu mücadeleyi geniş bir farkla kazanarak önemli bir galibiyet almış oldu.