Galatasaray Kupa Mücadelesinde İstanbulspor’u Geçti

galatasaray-kupa-mucadelesinde-istanbulspor-u-gecti

Galatasaray, kupa mesaisinde sahaya çıkarak A Grubu’ndaki üçüncü maçına İstanbulspor karşısında yer aldı. Okan Buruk’un yönetiminde 1. Lig temsilcisi ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Rams Park’ta gerçekleştirilen karşılaşmayı hakem Onur Coşkunses yönetiminde oynadı. Galatasaray, maçı 3-1 kazanarak grup aşamasındaki 3’te 3 elde etti. Gollerin kaynağı ise Icardi, Torreira ve Ahmed Kutucu oldu. Kupanın ardından Galatasaray, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını Pazar günü Çaykur Rizespor ile yapacak.

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Icardi, attığı golle tarih sayfalarına adını yazdırarak 73 gole ulaştı ve Gheorghe Hagi’yi geçerek zirve koltuğuna oturdu.

İKİ FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın ikinci yarısında gerilim dolu anların yaşandığı bir durum gelişti. Ahmed Kutucu ile kaleci İsa’nın çarpışması sonucu iki futbolcu ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaleci İsa’nın elmacık kemiğinde kırık olduğu öğrenilirken, Ahmed Kutucu ise tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. İsa Doğan, sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansa taşındı.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3 – İSTANBULSPOR 1

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı

5′ Icardi’nin golüyle Galatasaray öne geçti

24′ Torreira’nın golü farkı 2’ye çıkardı

26′ Mendy Mamadou’nun golüyle İstanbulspor farkı 1’e indirdi: 2-1

33′ Ahmed Kutucu’nun golüyle skor 3-1 oldu

45′ İlk devre sona erdi

İKİNCİ DEVRE

51′ Ahmed Kutucu ve kaleci İsa’nın çarpışması sonucu her iki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaleci İsa’nın elmacık kemiği kırıldı, Kutucu ise tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

90+8 Maç sona erdi

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Kupa Mücadelesinde 3’te 3 Yaptı

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında İstanbulspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselmek için 3'te 3 yapmayı başardı.
Gündem

Galatasaray İstanbulspor Karşılaşmasında Kaza Anı Şok Etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Galatasaray-İstanbulspor maçında, ikinci yarı başlarken Ahmet Kutucu ve kaleci İsa Doğan kafalarının çarpışmasıyla duraksadı.
Gündem

Okan Buruk’tan Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından transferle ilgili detayları paylaştı.
Gündem

Galatasaray İle İstanbulspor Maçında Sakatlık Şokları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 önde geçerken, ikinci yarıda yaşanan sakatlık sonrası stada ambulans çağrıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Yeni Transferi N’Golo Kante İstanbul’a İndi

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun alacağı maaş ve imza ücreti de duyuruldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.