Galatasaray Leroy Sane’nin Sakatlığı Hakkında Açıklama Yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City’ye 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın grup aşamasını ilk 24 sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı ve bu turda Juventus ile eşleşti.

SON DURUM AÇIKLANDI

Galatasaray, Manchester City karşılaşmasında sakatlanan Leroy Sane hakkında bilgi verdi. Kulüp, yıldız oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama yaşandığını duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır.” ifadesine yer verildi.