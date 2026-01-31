Galatasaray Leroy Sane’nin Sakatlığı Hakkında Açıklama Yaptı

galatasaray-leroy-sane-nin-sakatligi-hakkinda-aciklama-yapti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City’ye 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın grup aşamasını ilk 24 sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı ve bu turda Juventus ile eşleşti.

SON DURUM AÇIKLANDI

Galatasaray, Manchester City karşılaşmasında sakatlanan Leroy Sane hakkında bilgi verdi. Kulüp, yıldız oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama yaşandığını duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

Fenerbahçe’nin FCSB karşısındaki golü sonrası tribünlerdeki coşku sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle "Hacı Abi" adlı taraftarın sevinci viral oldu. Kimliği belirlendi.
Gündem

Cizre’de Takla Atan Minibüste İki Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de takla atan minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netleştirilemedi.
Gündem

Mersin Hızlı Tren Projesi İlerlemesi Gözlemlendi

Mersin'i İç Anadolu ve Güneydoğu'ya bağlayacak yüksek hızlı tren projesi, yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltarak bölgenin ulaşımını geliştirecek. Mersin-Adana 25, Mersin-Gaziantep ise 2 saat 15 dakika olacak.
Gündem

Türkiye’nin 2025 Çiçek İhracatı 160 Milyon Dolar Oldu

Türkiye'nin çiçek sektörü, 2025'te 83 ülkeye gerçekleştirilecek ihracatla büyüme hedefliyor. Başkan İsmail Yılmaz, 160 milyon dolarlık ihracatla potansiyeli vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.