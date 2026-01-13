Galatasaray’lı Zaniolo İçin İtalya’da Transfer Yarışı

Galatasaray’dan Udinese’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya’da adından söz ettiriyor. Udinese’deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zaniolo, transfer yarışını alevlendirdi. Napoli, Zaniolo için harekete geçmeye hazırlanıyor.

NAPOLİ İLGİLENİYOR

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli ile görüşmeler yaptı. Bu durum, Udinese’yi de harekete geçirdi. Zaniolo’yu kadrosunda kalıcı olarak görmek isteyen Udinese, transfer sürecine hız vermeye karar aldı.

UDINESE’DEN SONRA BİR KULÜP DAHA

Udinese’nin 26 yaşındaki futbolcu için iki farklı opsiyon seçeneği bulunuyor: -10 milyon euro bonservis -5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay. Zaniolo’nun geleceği konusunda Udinese, kısa süre içerisinde Galatasaray ile iletişime geçmeyi planlıyor. Öte yandan İtalyan medyası, Napoli ile birlikte Milan’ın da Zaniolo’ya talip olduğunu aktardı.

MILAN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Zaniolo ile ilgili İtalya’da yaşanan gelişmeleri titizlikle izliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Udinese ve diğer kulüplerden gelebilecek teklifleri değerlendirmek ve en iyi kararı vermek adına planlamalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirlenen Zaniolo’nun bonservisi, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sürüyor. Bu sezon Udinese formasıyla 20 maça çıkan Zaniolo, 6 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.