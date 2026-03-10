Galatasaray Liverpool Maçında Çeyrek Finale Geçiş Şansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunun ilk ayağında İngiliz devi ile buluşacak. Daha önce bu sezon lig etabında Liverpool’u RAMS Park’ta 1-0’la geçmeyi başaran Galatasaray, yine aynı başarıyı elde etmek için sahaya çıkacak.

YAPAY ZEKADAN ÇARPICI TAHMİNLER

İki ekip, çeyrek final hedefine ulaşmak için mücadele edecek. Büyük maç öncesinde yapay zeka, sonuçlarla ilgili dikkat çekici tahminlerde bulundu. Opta’nın hazırladığı rapora göre, takımların çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk olasılıkları detaylandırıldı.