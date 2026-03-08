Galatasaray Liverpool Maçının Hakemi Belli Oldu

10 MART’TA RAMS PARK’TA MAÇ VAR

UEFA’nın yaptığı duyuruya göre, 10 Mart Salı günü RAMS Park’ta saat 20.45’te gerçekleştirilecek olan karşılaşmayı Gil Manzano yönetecek.

TECRÜBELİ HAKEM EKİBİ

Tecrübeli hakem Manzano’nun yardımcılıklarını ülkesinden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Juan Martinez Munuera belirlenmiş durumda.

VAR GÖREVİNE HAZIRLIK

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev alacak. VAR odasında Fernandez’e yardımcı olarak Valentin Gomez eşlik edecek.