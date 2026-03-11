Galatasaray Liverpool’u Üst Üste Üçüncü Kez Yendi

galatasaray-liverpool-u-ust-uste-ucuncu-kez-yendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park’ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşma ile birlikte 6. kez Kırmızılarla karşılaşma fırsatı buldu.

SON 3 MAÇTA KAZANÇLI PERFORMANS

Maçtan 1-0’lık zaferle ayrılan Galatasaray, Liverpool karşısında 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu 3 galibiyetin hepsini son 3 karşılaşmasını kazanarak aldı. Daha önce, temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasında Liverpool’u kendi sahasında 1-0 yenmeyi başarmıştı. Geriye kalan 3 maçta ise 2’si berabere, 1’i ise Liverpool’un zaferiyle sonuçlandı.

