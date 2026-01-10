Galatasaray Maç Sonu Şampiyonluk Seremonisini Boykot Etti

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen Turkcell Süper Kupa finali Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyetiyle tamamlandı, ancak Galatasaray’ın maç sonundaki kararı dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Lacivertlilerin kupa sevinci yaşanırken, gözler Galatasaraylı futbolculara çevrildi, fakat sahaya dönüş yapılmadı.

MADALYA TÖRENİNE KATILMAMA KARARI

Maç bitiminde soyunma odasına geçen Sarı-Kırmızılı teknik ekip ve futbolcular, sahneye çıkma çağrısına rağmen madalya törenine katılmamayı tercih etti. TFF Başkanı ile protokol üyelerinin yerlerini aldığı ve Fenerbahçeli futbolcuların koridor oluşturduğu anlarda Galatasaray takımı sahaya adım atmadı.