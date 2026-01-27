Galatasaray Manchester City Maçı Kamp Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile yapacağı karşılaşmaya dair kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın belirlediği kadro şu şekilde sıralandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti ve Nijerya'ya terörle mücadelede destek verdiklerini açıkladı.
Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda
Yeni sigara düzenlemesiyle, marketlerde sigaraların kasanın arkasında bulunması yasaklanacak. Ayrıca, çocukların bulunduğu park ve bahçelerde sigara içmek de kesinlikle yasaklanacak.
15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler
Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali araştırılıyor.
Suudi Arabistan’da Türkiye ile Anlaşmalar Onaylandı
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar imzalamak için bakanlıklara yetki verdi.
Pep Guardiola Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu
Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Pep Guardiola, Galatasaray'ın güçlülüğüne vurgu yaparak saygı duyduğunu ifade etti. Eski oyuncuları hakkında da açıklamalarda bulundu.