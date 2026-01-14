Galatasaray Milan’dan Youssouf Fofana’yı Almayı Hedefliyor

Trendlerin Peşinde: Galatasaray İki Yeni Transfer İçin Hız Kesmiyor

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminde hızlı adımlar atan Galatasaray, Youssouf Fofana ve Ademola Lookman’ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer görüşmeleri için Milano’ya giden Abdullah Kavukcu aracılığıyla her iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Yapılan habere göre Galatasaray, Milan’ın orta saha oyuncusu Fofana için 25 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazır durumda. Kavukcu’nun, hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Milan yönetimiyle görüşerek transfer işlemini tamamlamaya çalışacağı ifade ediliyor.

Gözler Lookman’a Çevrildi: Zorunlu Satın Alma Opsiyonu Dikkate Alınıyor

Sarı-kırmızılı ekipte gündemdeki diğer isim olan Ademola Lookman’ın ise zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde bir planlama yapıldığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynanan maçın ardından transfer çalışmaları hakkında detaylar paylaştı. Buruk, transfer sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, “Transfer çalışmaları sürüyor. Transferi yapacağız, istiyoruz. Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız. Bazen istediğiniz oyuncular belli süreler alabiliyor. Bunu sezon başı yapmıştık.” şeklinde konuştu.