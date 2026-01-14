Galatasaray Milan’dan Youssouf Fofana’yı Almayı Hedefliyor

galatasaray-milan-dan-youssouf-fofana-yi-almayi-hedefliyor

Trendlerin Peşinde: Galatasaray İki Yeni Transfer İçin Hız Kesmiyor

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminde hızlı adımlar atan Galatasaray, Youssouf Fofana ve Ademola Lookman’ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer görüşmeleri için Milano’ya giden Abdullah Kavukcu aracılığıyla her iki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Yapılan habere göre Galatasaray, Milan’ın orta saha oyuncusu Fofana için 25 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazır durumda. Kavukcu’nun, hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Milan yönetimiyle görüşerek transfer işlemini tamamlamaya çalışacağı ifade ediliyor.

Gözler Lookman’a Çevrildi: Zorunlu Satın Alma Opsiyonu Dikkate Alınıyor

Sarı-kırmızılı ekipte gündemdeki diğer isim olan Ademola Lookman’ın ise zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde bir planlama yapıldığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynanan maçın ardından transfer çalışmaları hakkında detaylar paylaştı. Buruk, transfer sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, “Transfer çalışmaları sürüyor. Transferi yapacağız, istiyoruz. Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız. Bazen istediğiniz oyuncular belli süreler alabiliyor. Bunu sezon başı yapmıştık.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.