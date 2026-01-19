Galatasaray Noa Lang ile Transfer Dönemine Başladı

Galatasaray ilk transferini Noa Lang ile gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı kanat oyuncusu ile Napoli’de anlaşmaya vardı.

YARIM SEZON MAAŞINI ÜSTLENİYOR

İtalyan basınından gelen bilgilere göre Galatasaray, Noa Lang’ı satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluğuna kiralayacak. 26 yaşındaki futbolcunun yarım sezonluk maaşı olan 1.4 milyon euro, Galatasaray tarafından karşılanacak.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray, Noa Lang için Napoli’ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Bu oyuncunun satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirleniyor.

ORTA SAHA İÇİN ONYEDIKA İLGİSİ

Ayrıca Galatasaray, orta saha transferi üzerine de son görüşmelerini yapıyor. İtalya’da birçok futbolcu ile görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Sabah’a göre hedefini Raphael Onyedika olarak belirleyip yöneliyor.