Galatasaray Noa Lang ile Transfer Dönemine Başladı

galatasaray-noa-lang-ile-transfer-donemine-basladi

Galatasaray ilk transferini Noa Lang ile gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı kanat oyuncusu ile Napoli’de anlaşmaya vardı.

YARIM SEZON MAAŞINI ÜSTLENİYOR

İtalyan basınından gelen bilgilere göre Galatasaray, Noa Lang’ı satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluğuna kiralayacak. 26 yaşındaki futbolcunun yarım sezonluk maaşı olan 1.4 milyon euro, Galatasaray tarafından karşılanacak.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray, Noa Lang için Napoli’ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Bu oyuncunun satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirleniyor.

ORTA SAHA İÇİN ONYEDIKA İLGİSİ

Ayrıca Galatasaray, orta saha transferi üzerine de son görüşmelerini yapıyor. İtalya’da birçok futbolcu ile görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Sabah’a göre hedefini Raphael Onyedika olarak belirleyip yöneliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.
Gündem

Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları sebebiyle, iki gün boyunca seferler yapılamayacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.