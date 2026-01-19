Galatasaray Noa Lang Transferinde Mutlu sona Yaklaştı

Galatasaray, Noa Lang transferinde önemli mesafe katetti. Sarı-kırmızılı ekibin Napoli ile kiralama konusunda anlaşma sağladığı, ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı öne sürüldü.

NOA LANG GALATASARAY’A YAKLAŞIYOR

Devre arası transfer dönemi kapsamında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol kanat için önemli bir oyuncuyu gündemine aldı. Napoli’nin kadrosunda düşünmediği belirtilen Hollandalı futbolcu Noa Lang ile görüşmelerin sona geldiği kaydediliyor.

NAPOLI İLE KİRALAMA ANLAŞMASI

İddialara göre, Galatasaray ve Napoli arasında Noa Lang’ın kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray, kadrosuna önemli bir katkı yapmayı hedefliyor.