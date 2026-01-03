Galatasaray Orta Saha Transferinde Hedef Andre Costa Neto

galatasaray-orta-saha-transferinde-hedef-andre-costa-neto

Devre arası transfer dönemine güçlü bir adımla girmeyi hedefleyen Galatasaray, orta saha planlamasına dair netleşen detaylar sunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, alternatif bir oyuncu değil, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek bir futbolcu için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, listenin zirvesindeki isim dikkat çekiyor. Galatasaray’ın muhabiri Kağan Dursun, sarı-kırmızılıların orta saha transferinde net bir hedef belirlediğini belirtiyor.

NET HEDEF: ANDRE COSTA NETO

Dursun’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, bu bölgeye ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor ve bu bağlamda Andre Costa Neto öne çıkıyor. Kulüp içindeki kaynaklara dayanarak, bu transferin bonservis bedeline rağmen “fırsat transferi” olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Bunun başlıca nedeni ise Wolverhampton’ın ligde yaşadığı kötü gidişat ve küme düşme olasılığının yüksek olması.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.