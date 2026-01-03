galatasaray-orta-saha-transferinde-hedef-andre-costa-neto

Devre arası transfer dönemine güçlü bir adımla girmeyi hedefleyen Galatasaray, orta saha planlamasına dair netleşen detaylar sunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, alternatif bir oyuncu değil, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek bir futbolcu için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, listenin zirvesindeki isim dikkat çekiyor. Galatasaray’ın muhabiri Kağan Dursun, sarı-kırmızılıların orta saha transferinde net bir hedef belirlediğini belirtiyor.

NET HEDEF: ANDRE COSTA NETO

Dursun’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, bu bölgeye ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor ve bu bağlamda Andre Costa Neto öne çıkıyor. Kulüp içindeki kaynaklara dayanarak, bu transferin bonservis bedeline rağmen “fırsat transferi” olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Bunun başlıca nedeni ise Wolverhampton’ın ligde yaşadığı kötü gidişat ve küme düşme olasılığının yüksek olması.