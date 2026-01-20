Trump’ın Grönland Açıklamaları Avrupa Ekonomisini Sarsacak

trump-in-gronland-aciklamalari-avrupa-ekonomisini-sarsacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer beş Avrupa ülkesine yönelik %10’a varan gümrük vergisi uygulanacağı duyurusu, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla %25’e çıkarılması planlanırken, Avrupa Birliği de karşı tedbir olarak 93 milyar euroluk bir misilleme paketi oluşturma aşamasında. Ancak bu ticaret gerginliği yalnızca siyasi bir durum değil; Avrupa ekonomisinin temel taşlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, en çok otomotiv, ilaç, lüks tüketim ve enerji sektörlerinin zarar göreceğini öngörüyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI

Almanya’nın ekonomik motoru olan otomotiv sektörü, Kuzey Amerika’ya olan yüksek ihracat bağımlılığı nedeniyle büyük bir riski barındırıyor. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Group ve Stellantis hisseleri, Trump’ın açıklamasının ardından haftaya %2,5 değer kaybıyla başladı. Analistler, bu gümrük tarifelerinin, Avrupa’nın büyüme motoru olarak kabul edilen Almanya’nın ekonomik görünümü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre, Trump’ın hedef göstermiş olduğu sekiz ülke arasında, ABD ile en fazla ticaret fazlasına sahip ülkenin Almanya olduğu belirtiliyor. Fransa ve İngiltere ise onu takip ediyor. Uzmanlar, Trump’ın bu gümrük vergisi adımının, Almanya’nın ekonomik büyüme görünümünü olumsuz etkilediği görüşünde.

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Lüks tüketim markalarının hisseleri, etkili fiyatlama stratejileri ve artan maliyetleri tüketiciye aktarma yetenekleri sayesinde geçen yılın ilk çeyreğinde ABD-AB arasındaki ticaret gerilimlerinden önemli ölçüde korunmuştu. Ancak analistler, gümrük vergilerinin daha geniş bir ekonomik durgunluğa yol açma ihtimalinin, yüksek gelir grubundaki tüketiciler üzerinde bile olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Son gelişmeler ışığında, LVMH hisseleri %3,5, Kering hisseleri ise %2,6 oranında düşüş kaydetti. Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry de değer kaybeden markalar arasında bulunuyor.

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN SIKINTILARI

ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, Avrupa Birliği’nin ABD’ye esas ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de olumsuz etkileyebilir. Eurostat verilerine göre, AB’nin ABD’ye ilaç ihracatı geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak makina ve kimyasal ürünlerin ihracatını geride bırakmış durumda. Trump’ın son vergi tehditlerinin ardından, sektördeki büyük Avrupa şirketlerinin hisselerinde kayıplar görülürken, Novo Nordisk %2,1, Roche %0,3 ve Sanofi %0,9 değer kaybetti; Novartis hisseleri ise %0,3 artış gösterdi.

ENERJİ SEKTÖRÜNE YANSIMALAR

Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, küresel talep konusunda endişelere ve petrol fiyatlarındaki düşüşe ek olarak, Avrupa’nın enerji ve petrol şirketlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Ticaret savaşı riskinin artmasıyla birlikte, enerji hisseleri değer kaybına uğrarken, TotalEnergies yaklaşık %3,4 değer kaybetti; Shell ve BP hisselerindeki kayıplar ise %1 ila %1,5 aralığında gözlemlendi. Tanto Capital Kurucusu Ozan Özkural, bu tehditlerin beklenmedik olmadığını ifade ederek, petrol ve emtia piyasalarından hisse senedi ve borçlanma enstrümanlarına kadar geniş bir yelpazede etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uyuşturucu Operasyonları Kapsamında 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

Braga, Demir Ege Tıknaz İçin Anlaşma Sağladı Trabzonspor Norveçli Golcü İçin Geri Sayıma Geçti Fenerbahçe Mateta İçin Resmi Temaslara Başlayacak Galatasaray...

Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gelişmeleri ve söylentileri Transfer Hattı’nda yer alıyor. (20 Ocak 2026)
Gündem

Kante Fenerbahçe’ye Geçiş İstediğini Açıkladı

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferi için hızla görüşmelere devam ediyor. Suudi Arabistan kulübünün engelleri sonrası Kante, transferin hızlanması için doğrudan müdahale etti.
Gündem

Galatasaray Noa Lang İçin Anlaşma Sağladı

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen transferinin ardından Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile de el sıkıştı. İtalyan basını, oyuncunun maliyetini açıkladı.
Gündem

Galatasaray Orta Sahaya İki Transfer Hedefliyor

Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından Atalanta'dan Ederson ve Villarreal'den Pape Gueye'yi transfer etmeyi planlıyor. 28 Ocak tarihi, bu transferler için önemli bir dönüm noktası olacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.