Galatasaray Pape Gueye İçin Villarreal İle Pazarlıkta

Galatasaray, kanat bölgesine yaptığı transferlerle Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı kadrosuna katmasının ardından orta saha takviyesine yönelmiş durumda. Yönetim, Trabzonspor’un Christ Oulai için talep ettiği 40 milyon Euro’luk bonservis bedelinin ardından bu oyuncudan vazgeçerek rotasını İspanya’ya çevirmiştir. Sarı kırmızılı ekip, Villarreal forması giyen Pape Gueye ile iletişime geçerek tekliflerini iletmiş ve Senegal’li futbolcudan olumlu geri dönüş almayı başarmıştır.

GALATASARAY VİLLARREAL İLE GÖRÜŞMEYİ HIZLANDIRDI

Gueye, 27 yaşındaki ön liberonun, “Kulübümle anlaşırsanız Galatasaray’a gelmeye hazırım” ifadesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Galatasaray yöneticileri, Villarreal ile bonservis görüşmelerine başlamış ve İspanyol kulübünün Gueye için 40 milyon Euro’luk bir bonservis beklentisi bulunduğu öğrenilmiştir. Ancak sarı kırmızılıların, transfer için ayırdığı bütçenin en fazla 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.