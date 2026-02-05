Galatasaray, Renato Nhaga İle Anlaşmayı Duyurdu

galatasaray-renato-nhaga-ile-anlasmayi-duyurdu

Transfer çalışmalarını aktif şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine Portekiz ekibi Casa Pia’da forma giyen Gine-Bissau asıllı futbolcu Renato Nhaga’yı kattı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcuyu İstanbul’a da davet etti. 18 yaşındaki Renato Nhaga, Portekiz’den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray” ifadelerini kullandı.

TRANSFER DETAYLARI

Transfer sonrası Galatasaray, Renato Nhaga’nın Casa Pia ile olan anlaşmasını 6,5 milyon euro bedelle duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir.” açıklamasını yaptı. Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5 sezonluk bir sözleşme imzalanırken, oyuncunun bu yıl 375 bin euro, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750’şer bin euro, 2028-2029 sezonunda 800 bin euro ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin euro alacağı belirtildi.

PERFORMANSI NEDİR?

1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Nhaga, mevcut sezon boyunca Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol kaydetme başarısını gösterdi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Transferinin ardından konuşan Renato Nhaga, “Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum. Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım, çok hevesliyim. Galatasaray’a fayda sağlamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz.” şeklinde ifade etti.

BAŞKAN’DAN YORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genç futbolcuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İnşallah Galatasaray’da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek. Büyük fayda üretmesini diliyorum. Bol şanslar. Türkiye’de ve Avrupa’da yolu açık, şansı bol olsun.” açıklamasında bulundu.

