Galatasaray Sacha Boey’in Geçici Transferini Açıkladı

galatasaray-sacha-boey-in-gecici-transferini-acikladi

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında yer alan bilgiler şöyle: “Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG arasında futbolcunun 2025-2026 sezonunun geri kalan bölümü için şirketimizin yazılı talebine bağlı olan zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla geçici transfer konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talebin gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.”

TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Açıklamada, Sacha Boey’in geçici transferinin detaylarına ve satın alma opsiyonu ile ilgili koşullara dikkat çekildi.

ALIM OPSİYONU DETAYLARI

Kulüp, Boey’in transferinin, anlaşılan şartlara uygun olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

