Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 ile Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Cimbom’un gollerini 8. dakikada Sane, 29 ve 90+2. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ligdeki son kaybını 4. haftada Antalyaspor’a karşı alan Samsunspor’un 10 maçlık namağlup serisi bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 90+7. dakikasında Samsunspor, penaltı bekleyerek tartışmalı bir pozisyonla gündeme geldi.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Thomas Reis, bir yayın kuruluşuna tepki göstererek şunları ifade etti: “İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV’de uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi.”

BEIN SPORTS’TAN CEVAP GELDİ

Bein Sports’tan Güntekin Onay ise Reis’in açıklamalarına cevap vererek, “35 senedir bu işi yapanlar olarak yaranamıyoruz. Sıtkımız sıyrıldı hakem pozisyonlarından ötürü. Düdüğü biz çalmıyoruz, VAR’da da değiliz. VAR’daki hakeme, maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu. Bizim işimiz değil. Trio programındaki hakemlerimiz anlatır. Bu kadar adaletsiz bir bakış açısıyla…” şeklinde konuştu.