Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 ile Geçti

galatasaray-samsunspor-u-3-2-ile-gecti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Cimbom’un gollerini 8. dakikada Sane, 29 ve 90+2. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ligdeki son kaybını 4. haftada Antalyaspor’a karşı alan Samsunspor’un 10 maçlık namağlup serisi bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 90+7. dakikasında Samsunspor, penaltı bekleyerek tartışmalı bir pozisyonla gündeme geldi.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Thomas Reis, bir yayın kuruluşuna tepki göstererek şunları ifade etti: “İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV’de uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi.”

BEIN SPORTS’TAN CEVAP GELDİ

Bein Sports’tan Güntekin Onay ise Reis’in açıklamalarına cevap vererek, “35 senedir bu işi yapanlar olarak yaranamıyoruz. Sıtkımız sıyrıldı hakem pozisyonlarından ötürü. Düdüğü biz çalmıyoruz, VAR’da da değiliz. VAR’daki hakeme, maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu. Bizim işimiz değil. Trio programındaki hakemlerimiz anlatır. Bu kadar adaletsiz bir bakış açısıyla…” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.
Gündem

Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ocampo'nun hatasıyla öne geçen takım, De Paul ve Allende'nin destekleriyle Messi'nin 48. zaferini elde etti.
Gündem

Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu ölü sayısı 900'ü aştı, yüzlerce kişi kayıp. Yardımlar hava ve deniz yoluyla ulaştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği

Türkiye, terörle mücadele için Suriye'deki SDG'ye 25 gün süre tanıdı. Belirtilen şartlar yerine gelmezse operasyon sinyali verildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.