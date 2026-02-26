Galatasaray Son 16’ya Yükseldi Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanşında, İtalyan ekibi Juventus’a uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 5-2’lik galibiyeti sayesinde adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

BİZ ZORLAŞTIRDIK

Buruk, maçla ilgili olarak, “Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16’da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum.” dedi.

ÇOK HATA YAPTIK

Hatalarına dikkat çeken Buruk, “Burayı geçtik ama 11’e 10’dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi bir durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik.” ifadelerini kullandı.

MAÇI BU DEĞİŞTİRDİ

Buruk, “Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz… Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi.” şeklinde görüş bildirdi.

ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK

Aldıkları dersleri vurgulayan Buruk, “Kötüyü de gördük… Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık.” dedi.

VICTOR OSIMHEN

Victor Osimhen hakkında görüşlerini paylaşan Buruk, “Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen’e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.” ifadelerine yer verdi.