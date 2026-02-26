Galatasaray UEFA’dan 53,5 Milyon Euro Gelir Elde Etti

galatasaray-uefa-dan-53-5-milyon-euro-gelir-elde-etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunun rövanş mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Temsilcimiz, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik galibiyetin ardından, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2’lik skorla kaybetti. Ancak Galatasaray, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen toplamda 7-5’lik skor avantajı ile bir üst tura yükselerek son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YÜKSEK GELİR

Bu önemli başarı neticesinde Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği gelir de önemli ölçüde arttı. Bu sezon doğrudan katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliği doğrultusunda “ayak bastı parası” olarak 18,62 milyon euro kazandı. Ligde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euro daha kazanırken, ligdeki başarıları ile toplam 5,08 milyon euroluk bir gelir elde etti.

ADIM ADIM ARTAN KAZANÇ

Yayın havuzundan 6,41 ile 10,41 milyon euro arasında (ortalama 8,41 milyon euro) gelir sağlayan Galatasaray, UEFA katsayılarından da 2,42 milyon euro kazanç elde etti. Ayrıca, son 16 turuna geçişi ile 1 milyon euro daha gelir hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, toplamda UEFA’dan 42,5 milyon euro kazandı. Son 16 play-off turunu geçerek 11 milyon euro daha eklemeyi başaran Galatasaray, toplam gelirini 53,5 milyon euroya çıkardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Belçika’da Yedek Askerlik İçin Yeni Yaş Sınırı 67 Oldu

Belçika Savunma Komitesi, yedek askerlik yaş sınırını 51'den 67'ye çıkarma yönünde bir karar aldı.
Gündem

Sakarya’da Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu nakli yaparken yakalanan 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

Ramazan Döneminde Siber Dolandırıcılığa Dikkat Edin

Ramazan ayında dolandırıcılar sahte mesajlarla insanları hedef alıyor. Bu dönemde dikkatli olunması ve bu tür dolandırıcılıklara karşı uyanık kalınması önem taşıyor.
Gündem

Stellantis Beşinci Yılında Mali Krizle Yüz Yüze

Otomotiv şirketi Stellantis, elektrikli araç geçişindeki yavaşlama ve azalan satışlar nedeniyle tarihte ilk defa büyük bir yıllık zarar açıkladı.
Gündem

Volkswagen’den Avrupa’da Sahtekarlık Uyarısı

Volkswagen, dolandırıcıların sahte siteler aracılığıyla düşük fiyatlarla hayali araç satışı yaptığına dikkat çekerek tüketicilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.