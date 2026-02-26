galatasaray-uefa-dan-53-5-milyon-euro-gelir-elde-etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunun rövanş mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Temsilcimiz, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik galibiyetin ardından, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2’lik skorla kaybetti. Ancak Galatasaray, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen toplamda 7-5’lik skor avantajı ile bir üst tura yükselerek son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YÜKSEK GELİR

Bu önemli başarı neticesinde Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği gelir de önemli ölçüde arttı. Bu sezon doğrudan katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliği doğrultusunda “ayak bastı parası” olarak 18,62 milyon euro kazandı. Ligde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euro daha kazanırken, ligdeki başarıları ile toplam 5,08 milyon euroluk bir gelir elde etti.

ADIM ADIM ARTAN KAZANÇ

Yayın havuzundan 6,41 ile 10,41 milyon euro arasında (ortalama 8,41 milyon euro) gelir sağlayan Galatasaray, UEFA katsayılarından da 2,42 milyon euro kazanç elde etti. Ayrıca, son 16 turuna geçişi ile 1 milyon euro daha gelir hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, toplamda UEFA’dan 42,5 milyon euro kazandı. Son 16 play-off turunu geçerek 11 milyon euro daha eklemeyi başaran Galatasaray, toplam gelirini 53,5 milyon euroya çıkardı.