Galatasaray Süper Kupa’da Finale Yükseldi

Süper Kupa’nın yarı finalleri yaşanıyor. Okan Buruk’un başındaki Galatasaray, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği bu kritik mücadelede Galatasaray, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray’ın galibiyetini getiren goller ise; 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi’den geldi. Trabzonspor’un tek sayısını ise 55. dakikada Felipe Augusto kaydetti.

İLK FİNALİST GALATASARAY

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Kupa finaline yükselen ilk takım olmayı başardı.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR

Süper Kupa’nın diğer yarı final mücadelesinde ise, salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor Adana’da karşılaşacak ve bu maçın galibi Galatasaray’ın rakibi olacak.

FİNAL 10 OCAK’TA

Süper Kupa final maçı ise 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.