Galatasaray Süper Kupa Finaline Yükseldi

galatasaray-super-kupa-finaline-yukseldi

Süper Kupa’da yarı final heyecanı devam ediyor. Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda, hakem Cihan Aydın’ın düdüğüyle gerçekleştirilen maçta karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanan taraf, 4-1’lik skorla Galatasaray oldu.

4 GOLLE GALİBİYET

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor’un tek sayısı ise 55. dakikada Felipe Augusto’dan geldi.

İLK FİNALİST GALATASARAY

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Kupa’da finale yükselen ilk ekip olarak tarihe geçti.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR

Süper Kupa’nın diğer yarı finalinde, salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana’da karşılaşacak. Bu maçın kazananı, Galatasaray’ın finaldeki rakibi olacak.

FİNAL 10 OCAK’TA

Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

