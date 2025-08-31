Spor

Galatasaray Taraftarları Dursun Özbek’i İstifaya Çağırdı

TRANSFER SÜRECİ VE GALATASARAY’IN HAKLARI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkı elde etti. Benfica’nın Galatasaray’a 5 gün içinde yanıt verme süresi vardı ve bu süre dolduğunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamıyordu.

ERAY YAZGAN’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini daha da körükledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Taraftarların tepkileri sosyal medyada hızla yayıldı. #DursunÖzbekistifa etiketi, sadece 4 dakika içinde Türkiye gündeminde en üst sıraya yükseldi.

