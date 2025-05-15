Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 yendi

MAÇIN KAZANILMASI VE GOLLER

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te gerçekleşen maçta, Galatasaray 3-0’lık bir skorla rakibini mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46 ve 63. dakikalarda ise Victor Osimhen tarafından atıldı.

OSIMHEN’İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.” dedi.

REKOR VE GELECEK PLANI

Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Taraftarların transfer isteğine de yanıt veren Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım.” ifadelerini kullandı.