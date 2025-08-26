Galatasaray Ve Fenerbahçe, PFDK’Ya Sevk Edildi

SÜPER LİG’DE İHLALLERİN KAYDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig’in 3. haftasında yapılan çeşitli ihlaller nedeniyle 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi. Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Galatasaray ise “çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları” nedeni ile disiplin sürecine tabi tutuldu. Ayrıca, Kocaelispor da “çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları” dolayısıyla, kulüp yöneticisi Metin Özkan ise “sportmenliğe aykırı hareket” suçlamasıyla disiplin kuruluna iletildi. Göztepe ve Kayserispor, “çirkin ve kötü tezahürat”; Gaziantep FK, “talimatlara aykırı hareket”; Eyüpspor ise “saha olayları” nedeniyle PFDK’ye gönderildi.

1. LİG’DE DISIPLIN SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig’den 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcuyu PFDK’ye sevk etti. Çorum FK ve Iğdır FK, “çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları”, Esenler Erokspor, “saha olayları”, Amed Sportif Faaliyetler ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle disiplin kuruluna gitti. Ümraniyespor, “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi” dolayısıyla “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle sevk edildi. Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ile; Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, “talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ek olarak, yöneticiler Fatih Çevik, Bilal Aydın ve Eshabil Erdem Gözüaçık da “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ye iletildi. Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan, “kural dışı hareket”lerden dolayı disiplin sürecine sokuldu.