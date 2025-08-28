Galatasaray, Yeni Transferi Duyurdu

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ HAZIRLIKTA

Galatasaray, bir transferi daha imza aşamasına getiriyor. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Monaco’dan Eşek Durmaz’ı ikna ettikten sonra şimdi de Wilfred Singo’yu ikna ederek son aşamaya geldi.

TRANSFERE DAİR AÇIKLAMA

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi. Fransız kulübü, Galatasaray yönetiminin 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifini kabul etti.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun taleplerini karşılamayı kabul etti. Son ayrıntıların netleştirilmesinin ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Futbolcunun bu gece İstanbul’da olması öngörülüyor.

PERFORMANSININ GÖSTERGESİ

Fildişi oyuncusu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabiliyor. Geçmiş dönemde 35 maçta forma giyen Singo, 3 gol atıp 3 asist yaptı. 1.90 boyundaki stoperin piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenirken, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.