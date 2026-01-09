Galatasaray Yönetimi Yusuf Demir’i Kadro Dışı Bırakıyor

galatasaray-yonetimi-yusuf-demir-i-kadro-disi-birakiyor

Galatasaray ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Yusuf Demir hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Daha önce takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Yusuf Demir için oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı ekipten kalan maddi haklarını talep etti. Kulübün bu isteğe sıcak bakmaması ise süreci daha karmaşık hale getirdi.

A TAKIMDA YER ALAMAYACAK

Yaşanan olaylar sonucunda Galatasaray yönetimi, oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı alıyor. Ayrıca, bu tartışma nedeniyle Yusuf Demir’in A takım idmanlarına bile katılamayacağı bildiriliyor.

Youtuber Ali Naci Küçük, 343 Youtube kanalında yaptığı açıklamada, “Kadro dışı kalacak olan isim Yusuf Demir. Yusuf Demir’in kulüpten 600 bin euro bir alacağı var ve kontratını feshetmek için bu paranın tamamını istiyor. Bu tutum Galatasaray kulübünün kızdırmış durumda” şeklinde ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

