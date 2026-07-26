Galatasaray, Yusuf Akçiçek İçin Görüşmelere Başladı

Spor
Fenerbahçe futbol takımı, sahada poz veriyor
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmayı planlıyor.
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Galatasaray yeni sezon öncesi savunma hattını genç ve yerli bir isimle güçlendirmek için eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek’i yeniden kadroya kazandırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim stoper rotasyonunu genişletmek amacıyla harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk bu transfere sıcak bakıyor.

AL HİLAL’DE BEKLENEN ŞANSI BULAMADI

Galatasaray altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Genç savunmacı geçtiğimiz sezon 22 milyon euro karşılığında Al Hilal’e imza attı. Suudi Arabistan ekibinde beklediği süreleri alamayınca Türkiye’ye dönme ihtimali gündeme geldi.

OKAN BURUK’TAN ALTERNATİF RAPORU

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın alternatifi olarak Yusuf Akçiçek’i kadroda görmek istiyor. Yerli statüsünde olması transferi daha cazip hale getiriyor. Kulübün altyapısından yetişmesi de önemli bir avantaj oluşturuyor.

KİRALAMA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim 20 yaşındaki stoperin kiralanması için Al Hilal ile görüşmelere başladı. Suudi Arabistan temsilcisinin kiralama formülüne olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Anlaşmada zorunlu satın alma maddesi bulunmayacağı ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON 616 DAKİKA SAHADA KALDI

Yusuf Akçiçek geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 12 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 616 dakika sahada kalan genç futbolcu düzenli forma şansı bulamadı. Türkiye’de oynama fikrine sıcak baktığı aktarılan oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

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