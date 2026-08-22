Galatasaray’dan Çifte Sarr Operasyonu

Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace’ın hücumdaki yıldızı Ismaila Sarr ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer operasyonu için düğmeye basarken İngiliz ekibiyle pazarlığın kolay geçmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray, orta saha için Tottenham’ın kadroda düşünmediği Pape Matar Sarr’ı kadrosuna katmak istiyor.

SALLai ve Osimhen İle Erzurum Kilidi Açıldı

Galatasaray, Erzurum deplasmanında gol perdesini 12. dakikada Roland Sallai ile açtı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Yunus Akgün’e asist yapan Victor Osimhen, 45. dakikada fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, 80. dakikada attığı golle maçta son sözü söyledi.

Bayern Münih’ten Ayrılan Yıldız Kara Kartal’ın Listesinde

Beşiktaş, 8 yıl sonra Bayern Münih’ten ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka’yı transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlı yönetim, Alman futbolcunun maaş beklentisini öğrenerek transfer için harekete geçecek.

Fenerbahçe Evinde İlk Galibiyeti Hedefliyor

Fenerbahçe, sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlamıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu kez evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Hedef hem ilk galibiyeti almak hem de Lyon deplasmanına moralli gitmek.