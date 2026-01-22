Galatasaraydan Wilfried Singo Açıklaması Gerçek Dışı

galatasaraydan-wilfried-singo-aciklamasi-gercek-disi

Galatasaray’da sakatlığı gündemde olan Wilfried Singo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyeri boyunca sağ bek olarak görev alamayacağı ileri sürüldü.

KARIYERİ BOYUNCA SAĞ BEK OYNAYAMAYACAK

Galatasaray yönetimi, Wilfried Singo hakkında çıkan “Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz” iddialarına yanıt verdi. Sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, bu spekülasyonların gerçek dışı olduğunu belirtti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yener İnce, yaptığı açıklamada, “Bugün sosyal medyada yer alan ‘Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.’ ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır.” diye konuştu.

