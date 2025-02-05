Galaxy S25 Serisi MediaMarkt’ta Satışta!

GALAXY S25 AİLESİ ÖN SİPARİŞTE

Galaxy S25 ailesi, ön siparişe özel aynı fiyata 2 kat hafıza ya da 8000 TL’ye varan ek takas desteği ile MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de tüketicileriyle buluşmayı bekliyor. MediaMarkt, yapay zekâ özelliklerine sahip son teknoloji akıllı telefonları kullanıcılarıyla tanıştırmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S25 Serisi, Türkiye genelindeki tüm mağazalarda, online alışveriş sitesinde ve mobil uygulamada satışa sunuluyor. Bu seri, kullanıcılarına Galaxy AI dünyasının çığır açan yeniliklerini sunarak eşsiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

GALAXY S25 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Samsung’un gelişmiş yapay zekâ teknolojisi ve Multimodal özelliği ile geliştirilmiş Galaxy S25 Serisi; S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşuyor. Kullanıcılar, konuşarak, yazarak, çizerek ya da ekranı göstererek etkileşim kurma fırsatı buluyor. Bu seri, çok adımlı işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. 3nm Snapdragon işlemcisine sahip olan Galaxy S25 Serisi, Galaxy modelleri arasında en iyi performansı sunmayı hedefliyor. Önceki seriye göre %43 geliştirilmiş görüntü kalitesi ile daha sürükleyici görüntüleme deneyimi sağlıyor.

DAYANIKLI VE GÜÇLÜ TASARIM

Galaxy S25 serisi, aynı zamanda en güçlü işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu güç ile birçok özelliği, önceden bulut üzerinden sağlanan yapay zekâ görevleri dahil, kullanıcılara cihaz üzerinden sunuyor. Doğal dil anlama konusunda bir atılım gerçekleştiren bu seri, günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. Galaxy S25, 6.2 inç, S25+ 6.7 inç, S25 Ultra ise 6.9 inç ekran boyutlarına sahip. S25 Ultra, yuvarlatılmış kenarlarıyla Galaxy S serisi içinde en ince, en hafif ve en dayanıklı model oluyor.

SUNDUĞU YENİLİKLERLE HAZIRLANIYOR

S25 Ultra, dayanıklı titanyum kenarlarının yanı sıra camdan daha dayanıklı yeni Corning® Gorilla® Armor 2 kaplamasına sahip. Bu kaplama, çizilme direncinin yanı sıra gelişmiş düşme koruması sağlıyor. Gelişmiş 10 bit HDR kalitesiyle etkileyici bir videografi deneyimi sunan S25 Ultra, gelişmiş pil ömrüyle saatlerce kesintisiz eğlence imkanı tanıyor. Galaxy S25+, büyük 6,7 inç ekranı ve QHD+ çözünürlüğüyle daha iyi ekran deneyimi sunan kullanıcıları hedefliyor. Galaxy S25 ailesi, ön siparişe özel fırsatlarıyla MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de alıcılarını bekliyor.