Gangneung Kuraklık Nedeniyle Afet İlanı

KURAKLIK NEDENİYLE AFET BÖLGESİ İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusunda yer alan Gangneung şehrini kuraklık sebebiyle ‘afet bölgesi’ olarak ilan etti. Yonhap’a göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee’nin bu konudaki talimatını ilgili bakanlıklara ilettiğini duyurdu. Lee, Gangneung’daki kuraklıkla mücadele etmek amacıyla yangın söndürme ekiplerinin bölgeye gönderilmesi yönünde de talimat verdi. Bu çerçevede, bölgeye 50 itfaiye tankerinin gönderileceği ve günlük olarak 2 bin ton fazla su temin edilmesinin planlandığı ifade edildi.

KURAKLIKLA MÜCADELE TOPLANTISI

Ayrıca Devlet Başkanı Lee, kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da düzenlenen ‘kuraklıkla mücadele toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda Lee, hükümetin, bütün olanaklarını seferber ederek ‘ulusal afet bölgesi’ ilan edilen Gangneung’daki kuraklık etkilerini en aza indirmesi ve halkın yaşadığı zorlukları hafifletmesi gerektiğini vurguladı. Gangwon eyaleti, kötüleşen hava şartları nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunmuştu.

YAĞIŞ DÜZEYİ VE SU SEVİYESİ

Son altı ayda Gangneung, mevsim normallerinin yarısından az yağış aldı. Kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin, cuma günü itibarıyla yüzde 15,7’ye düştüğü aktarıldı. Afet bölgesi ilanı, hükümete gerekli personel, malzeme ve ekipmanları hızla seferber etme imkanı sağlaması açısından önem taşıyor.