Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptılar

SAMSUN’DA TELEFON GASPINDAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Y.E. isimli genç kızın, E.Y. (26) ve R.Ş.A. (25) tarafından zorla bir eve götürüldüğü öne sürüldü. Genç kız burada darp edilerek iPhone marka cep telefonuna el konuldu.

ŞÜPHELİLER DOLGU İÇİN PARA HARCADI

Gasp edilen telefonun, şüpheliler tarafından yaklaşık 20 bin liraya satılarak, elde edilen parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırıldığı tespit edildi. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmanın sonucunda, E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

TUTUKLAMA VE EV HAPSİ KARARI ÇIKTI

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle R.Ş.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. içinse elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.