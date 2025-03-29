Gayrettepe Metrobüs Çıkışında Kavga Çıktı

TARTIŞMA VE KAVGA

4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 civarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında laf atma yüzünden bir tartışma yaşandı. Kısa bir süre içinde bu tartışma, kavgaya dönüştü. Duygu B., G.B.’ye tekme attıktan sonra yakınlarının araya girmesiyle her iki taraf ayrıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENDE YAŞANAN OLAY

Olayın ardından Duygu B., yürüyen merdivenle yukarı çıkan G.B.’nin peşinden koşarak saldırmaya çalıştı. Ancak G.B.’nin hareketiyle dengesini kaybeden Duygu B., merdivenlerden düşerek yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALESİ

Yaralanan Duygu B., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan G.B., “Kasten yaralama” suçlamasıyla adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.