Gayrimenkul İlanlarında Yeni Düzenleme Geliyor

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe güvenliği artırma adımı olarak Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren, satılık konut ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile sahte ilanların önüne geçmek ve ilan siteleri üzerinden gerçekleşen kapora dolandırıcılıklarına çözüm bulmak amaçlanıyor.

YETKİSİZ VE GERÇEK DIŞI İLANLARA KISITLAMA

Yeni sistem, yayımlanan ilanların doğruluğunu ve taşınmazın aidiyetini e-Devlet verileri kullanarak kontrol edecek. İlan vermek isteyen mülk sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak firmaları, sistem üzerinden doğrulama olmadan ilan yayınlayamayacak. Uygulama ile izinsiz taşınmazların ilana konulması ve fiyat manipülasyonlarının engellenmesi hedefleniyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem, ilan siteleri ile tapu kayıtlarını entegre şekilde çalıştıracak. Uygulamanın işleyişi ile ilgili temel esaslar belirlenmiş durumda.