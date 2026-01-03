Gayrimenkul İlanlarında Yeni Düzenleme Geliyor

gayrimenkul-ilanlarinda-yeni-duzenleme-geliyor

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe güvenliği artırma adımı olarak Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren, satılık konut ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile sahte ilanların önüne geçmek ve ilan siteleri üzerinden gerçekleşen kapora dolandırıcılıklarına çözüm bulmak amaçlanıyor.

YETKİSİZ VE GERÇEK DIŞI İLANLARA KISITLAMA

Yeni sistem, yayımlanan ilanların doğruluğunu ve taşınmazın aidiyetini e-Devlet verileri kullanarak kontrol edecek. İlan vermek isteyen mülk sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak firmaları, sistem üzerinden doğrulama olmadan ilan yayınlayamayacak. Uygulama ile izinsiz taşınmazların ilana konulması ve fiyat manipülasyonlarının engellenmesi hedefleniyor.

EİDS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem, ilan siteleri ile tapu kayıtlarını entegre şekilde çalıştıracak. Uygulamanın işleyişi ile ilgili temel esaslar belirlenmiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.
Gündem

ABD Petrol Şirketleri İçin Venezuela Yatırım Fırsatları

Trump, Amerikan şirketlerine Venezuela'daki petrol varlıkları için tazminat talep ederken, geri dönüp altyapıyı onarmalarını ve sonrasında karşılığını almalarını istedi. Şirketler ise belirsizliğe karşı temkinli.
Gündem

ABD Operasyonu Venezuela’da Büyük Tepki Oluşturdu

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta operasyon düzenleyerek Başkan Nicolas Maduro ve eşini ülkesinden çıkardı. Bu durum, ülkede hem protestolar hem de kutlamalara yol açtı.
Gündem

Bitcoin 91 Bin Doları Geçerek Tırmanmaya Devam Ediyor

Venezuela'daki artan siyasi gerginlikler, küresel piyasaları etkileyerek kripto paralarda önemli yükselişlere neden oldu. Bitcoin 91.000 doları, Ethereum ise 3.150 doları geçti.
Gündem

Dünya Basınında Maduro Operasyonu Çalkantı Yaratıyor

Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun ABD tarafından kaçırılması, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı ve medya kuruluşları farklı bakış açılarıyla olayı değerlendirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.