Gayrimenkul Satışlarında 2025 Yılı Rekorları Belirginleşiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazların tümü, yılın kalan zamanında bu momentumunu korudu. Genel itibarıyla, 2024’ün aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında gayrimenkul satışları ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralık aylarında arttı; ancak mart, ekim ve kasım aylarında düşüş kaydedildi.

AYLIK GAYRİMENKUL SATIŞ VERİLERİ

Ülke genelinde gerçekleşen gayrimenkul satışları, ocak ayında 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda 273 bin 295, aralıkta ise 458 bin 757 olarak belirlendi.

ARALIKTA REKOR KIRILDI

Aralık ayında tüm zamanların aylık satış rekorunun kırılması ile birlikte, bu dönemde yıllık artış oranı yüzde 16,1 civarına ulaştı.

YILLIK SATIŞ REKORU KAYIT ALTINA ALINDI

Geçen yıl ocak-aralık döneminde gayrimenkul satışları, yüzde 8,7 oranında artış göstererek 3 milyon 332 bin 994’e ulaştı. Bu, geçmişte kaydedilen en yüksek yıllık veri oldu. Önceki en yüksek rakam, 2022’de 3 milyon 234 bin 200 olarak gerçekleşmişti.

TAPU DAİRELERİNDE ÇOĞUL İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Bu süreçte tapu dairelerinde toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem yapıldı. Bu işlemlerin 3,3 milyondan fazlası satış, yaklaşık 1,4 milyonu ipotek, 508 bini intikal, 178 bini düzeltme, 71,4 bini kamulaştırma, 54 bini ayırma, 45 bini bağış, 31,5 bini birleştirme ve 30,6 bini taksim işlemlerinden oluştu. Diğer kategoriye giren işlemlerin sayısı ise 14,8 milyona aşıyor.

TAPU HARÇ GELİRİ YÜKSELİŞTE

Gerçekleştirilen tapu işlemleri sonucunda elde edilen harç geliri ise yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon 103 bin liraya yükseldi. Bu gelirin 160,7 milyar lirası satış işlemlerinden sağlandı.