Kuşadası’nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA, ARAÇ HAKİMİYETİ KAYBEDİLİNCE MEYDANA GELDİ

Olay, Kuşadası’nın Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle ilerleyen İsmail Demir (22) sürüş hakimiyetini kaybettikten sonra motosiklet kontrolden çıktı.

KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA ATTILAR

Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarpmasının ardından defalarca takla atarak büyük bir kaza meydana getirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonuçları oldukça ağır oldu; genç sürücü kazada ağır yaralandı ve acil müdahale için ambulansa alındı. İsmail Demir, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.