Karabük’te İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Olay, Hacışaban köyünde Bozkurt kardeşlere ait iki katlı bir evde gerçekleşti. Henüz kesin sebebi belirlenemeyen bir yangın, kısa süre içinde evi tamamen sardı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ile jandarma intikal etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden de destek talep edildi. Yangının çevredeki evlere sıçraması olasılığına karşılık, vatandaşlar kendi eşyalarını dışarı çıkardı.

UZUN MÜDAHALE SÜRÜCÜYOR

Ekiplerin yoğun çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.