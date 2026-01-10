Karabük’te İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

karabuk-te-iki-katli-ahsap-evde-yangin-cikti

Olay, Hacışaban köyünde Bozkurt kardeşlere ait iki katlı bir evde gerçekleşti. Henüz kesin sebebi belirlenemeyen bir yangın, kısa süre içinde evi tamamen sardı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ile jandarma intikal etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden de destek talep edildi. Yangının çevredeki evlere sıçraması olasılığına karşılık, vatandaşlar kendi eşyalarını dışarı çıkardı.

UZUN MÜDAHALE SÜRÜCÜYOR

Ekiplerin yoğun çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.