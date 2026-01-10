İran’daki Karışıklıklar Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

İran’da yangın durumu sürüyor. Bu süreç devam ederken, hava yolu şirketlerinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İran’daki karışıklıklar nedeniyle bazı hava yolu şirketleri, bu ülkeye düzenlenen uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak tarihlerinde 17 uçuşunu iptal ederek, Tahran, Tebriz ve Meşhed’e olan seferlerini askıya aldı.

TEK TEK AÇIKLANDI

AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran’a yapılması planlanan 6 seferi iptal ettiğini duyurdu. Pegasus ise, bugün gerçekleştirilecek olan uçuşların iptal edildiğini açıkladı.