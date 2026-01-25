Gazeteci Ahmet Reha Öz’ün Cansız Bedeni Bulundu

Aydın’ın Didim ilçesindeki Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak’taki Denizli Öğretmenler Sitesi’nde yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz’e ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Öz’ü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, Öz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz’ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin akabinde netlik kazanacak.

UZUN YILLAR MEDYA SEKTÖRÜNDE HİZMET VERDİ

Gazetecilik kariyerine 1970-1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan Öz’ün, 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde haber müdürlüğü görevini üstlendiği öğrenildi. Emekliliğinin ardından Didim’e yerleştiği kaydedilen Öz’ün ölümü sonrası polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.