Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ ile ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan ötürü “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla bir soruşturma başlattığını bildirdi.

Gözaltına Alındı

Başsavcılığın yaptığı açıklama doğrultusunda, Uludağ’ın soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, Uludağ’ın yarın İstanbul’da savcılık tarafından ifadesinin alınacağı ifade edildi.