Gazeteci Alican Uludağ Tutuklandı: Soruşturma Başlatıldı

gazeteci-alican-uludag-tutuklandi-sorusturma-baslatildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Uludağ’ın soruşturma süreci kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alındığını açıkladı. Ardından, Uludağ İstanbul’a götürüldü ve işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik, Uludağ ile ilgili olarak tutuklama kararı verdi.

