Gazeteci Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Başsavcılık, Altaylı’nın YouTube kanalında dün yayınladığı video ile ilgili olarak resen soruşturma başlattı. Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla akşam saatlerinde Teşvikiye’deki konutunda gözaltına alındı.

BASINDAN ALINAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.” denildi.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.” şeklinde bir paylaşımda bulunarak eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden Altaylı’nın yayınından soruşturma konusunu belirten bir kesiti paylaştı. Saral, paylaşımında “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notunu düştü.