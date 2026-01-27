Gazeteci Sedef Kabaş Hakkında Adli Kontrol Talebi

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol talebiyle mahkeme önüne çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş hakkında açıklama yaptı ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma çerçevesinde Kabaş, dün akşam saatlerinde yakalanarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Kabaş’ın kendisine gözaltına alındığını aktardığını belirtti ve Kabaş’ın tutulduğu yere doğru yola çıktığını kaydetti. Gözaltı gerekçesi olarak “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları öne çıktı. Kabaş, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltı kararı, siyaset dünyasından da eleştiri aldı. CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden Kabaş’ın gözaltına alınmasını kınadı. Tanal, bu gözaltının hukuken geçersiz olduğunu savunarak, Kabaş’ın adresinin belli olduğunu ve kamuoyunca tanınan bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Tanal, Kabaş’ın çağrılması halinde ifadeye gidebilecek durumda olduğunu belirtti. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gözaltının istisnai bir tedbir olduğuna dikkat çeken Tanal, şüphelerin kaçma ya da delil karartma açısından olmadığını vurguladı. Açıklamalarında, ceza muhakemesinin bir “intikam ya da sindirme aracı” olarak kullanılmaması gerektiğine değinen Tanal, gece yarısı yapılan gözaltı işleminin Anayasa’nın 19. maddesine, CMK’nin 90 ve 91. maddelerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi. Tanal, “Hukuk devleti çağırır, dinler; gece baskını yapmaz” şeklinde ifadelerde bulundu.