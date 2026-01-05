Gaziantep FK Badou Ndiaye ile Anlaşarak Ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü’nde transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın raporu doğrultusunda, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” şeklinde ifadeler yer aldı.