Gaziantep FK: ‘İlk Yarıda Maçı Alabilirdik’

MAÇIN DETAYLARI

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Gaziantep FK’nın puanı 12’ye yükselirken, Göztepe 15 puanda kalmış oldu.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son iki haftadır galip gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. İnan, “Bugün fiziksel olarak çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kendi tarzımızı sahaya yansıtmaya başladık. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İyi bir futbol sergilemeye gayret ediyoruz. Bazen maçta kırılma anları yaşanabiliyor. Bugün takımımız her açıdan çok iyi konsantre oldu. Üst düzey bir rakiple mücadele ettik. İlk yarıda maçı farklı bir skorla kazanabilirdik ancak bunu başaramadık. Çok çalıştığımız bir duran toptan beklemediğimiz bir şekilde golü yedik. Ama mücadelemizi sürdürdük ve oyuncularım maçı kazanmasını bildi. Oyuncularımı kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

OYUN FELSEFESİ ÜZERİNE

Selçuk İnan, “Önde oynayan, rakip sahada oynayan bir anlayış yerleştirmeye çalışıyoruz” sözleriyle takımın oyun felsefesi hakkında bilgi verdi. Bu açıklama, Gaziantep FK’nın maç içerisindeki stratejilerinin altını çiziyor.