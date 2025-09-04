Gaziantep’te Mühürlenen Kasapta Bozuk Etler

ŞAHİNBAY’DE ZABITA DENETİMİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, zabıta ekipleri, halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kasap dükkanında yapılan denetimde, mide bulandıran bir düzenek tespit edildi. Ekiplerin araştırmaları sonucu, kasabın et çekme makinesinin bulunduğu alana özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bir bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara sunduğu ortaya çıktı. Hijyen kurallarını hiçe sayan ve bozuk et yediren bu kasap, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE YASAL İŞLEM

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine dair bir açıklama yaptı. Gaziantep Şahinbey’de gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin karıştırıldığı belirlendi. Bu bozuk etlerin borular aracılığıyla makinaya taşındığı ve halk sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Denetimlerimiz sonucunda 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi.” denildi. İlgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı. Ayrıca, Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldığı da belirtildi. Gıda güvenilirliğini korumada kararlılık vurgusu yapıldı.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konu hakkında bir açıklama yaptı ve güvenilir gıdanın kendileri için kırmızı çizgi olduğunu dile getirdi. Bakan Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.