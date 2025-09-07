Gaziantep’te Otobüs Yangını Meydana Geldi

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOBÜS

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası tahliye edilen 35 yolcu, başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri mevkiinde, sabah saatlerinde Mahfuz D. (60) tarafından yönetilen 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

DUMANLARI FARK EDİP DURDU

Durumu anında fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdu. Yolcular hızla tahliye edilirken, alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını kuşattı. Yangını gören çevredekiler ihbarda bulundu ve bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, otobüs ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Gaziantep’ten İstanbul’a giden yolcular, yangın nedeniyle yaşadıkları panik sonrası bölgeye gelen başka bir otobüsle yola devam etti. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme süreci başlatıldı.